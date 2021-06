Rotazioni continue, spogliatoio in armonia. Spezia, un miracolo… Italiano

35 giocatori con almeno una presenza in campionato, una rosa che sembrava spacciata portata alla salvezza. Dentro il miracolo Italiano

"Fare la frittata con le uova che si ha". Oltre all'ottimo (e polemico) Paulo Sousa lo avrà pensato sicuramente Vincenzo Italiano nelle ore successive alla storica promozione dello Spezia in Serie A. Il 20 agosto 2020, quando gran parte delle squadre avevano più o meno le idee chiare sulla squadra da allestire lui partiva letteralmente da zero, da ultimo arrivato e con il destino che sembrava già segnato. E invece no, nonostante una rosa senza esperienza e con uno spogliatoio vastissimo, ha ribaltato qualsiasi previsione riuscendo nel miracolo della salvezza e valorizzando giocatori i cui curricula non sono mai stati di primissimo livello. Ora che il suo arrivo a Firenze sembra sempre più vicino, il tecnico nato a Karlsruhe si ritroverà di fronte una margherita da sfogliare superiore dal punto di vista tecnico ma da rivitalizzare dopo due annate di buio.