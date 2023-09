Demme, pista smentita. Theate difficile, ma il nodo Amrabat può sbloccare tutto

Operazione difficile ma che invece gli uomini di Commisso tengono viva è quella per Nicholas Theate, il centrale ex Bologna per il quale il Rennes chiede 18 milioni. L’affare Amrabat può scompaginare tutto, per Theate ma anche per Demme.

Il nodo Sofyan Amrabat (27) rappresenta indubbiamente un punto cruciale per l’ultimo giorno di mercato della Fiorentina fresca di accesso alla Conference: la cessione diventa un passaggio obbligato e il dialogo con il Manchester United resta aperto, dopo che il ragazzo ha comunque rifiutato il Nottingham. Ma il Fulham ieri sera ha presentato un’offerta da 30 milioni che potrebbe obbligare i Red Devils a rispondere con una proposta adeguata a quella dei rivali: Amrabat vuole lo United. Sul fronte Diego Demme (31) piovono smentite da più parti, fronte giocatore e fronte viola. La realtà è che il ragazzo da due giorni segue la Fiorentina sui social e questo è stato letto come un indizio, confermato da manovre. Il discorso sembra essersi arenato sui numeri, ma nulla si può escludere. Operazione difficile ma che invece gli uomini di Commisso tengono viva è quella per Nicholas Theate (23), il centrale ex Bologna per il quale il Rennes chiede 18 milioni. L’affare Amrabat può scompaginare tutto, per Theate ma anche per Demme. Lo riporta il Corriere dello Sport.