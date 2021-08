Demiral all’Atalanta spinge Milenkovic alla Juve. Rugani può essere la chiave

Il domino è pronto a cadere: l'agente del difensore serbo, Fali Ramadani, potrebbe incontrare a breve sia i bianconeri che gli uomini mercato viola

Con Romero ad un passo dal Tottenham e l'Atalanta vicina a Demiral per sostituirlo, La Nazione sottolinea come la Juventus possa affondare il colpo nei prossimi giorni per Nikola Milenkovic. Il domino è pronto a cadere: l'agente del serbo, Fali Ramadani, potrebbe incontrare a breve sia i bianconeri che gli uomini mercato viola per provare a intavolare una trattativa. Impossibile che si possa arrivare ai 30 milioni messi in preventivo, più facile scendere intorno ai 20, raggiungibili con una serie di bonus da inserire nelle pieghe del contratto.