Nell’edizione odierna di Tuttosport troviamo spazio per il rinnovo di De Zerbi, arrivato nella giornata di ieri (LEGGI). Le avances di altre società, in particolare della Fiorentina, non sono state prese in esame perché il tecnico aveva di fatto già deciso di restare in Emilia per affrontare il prossimo campionato. Il motivo, per il quotidiano, è semplice: De Zerbi è convinto di avere una squadra dalle grandi potenzialità e che, senza essere stravolta in sede di mercato, potrà fare un campionato di alto livello, puntando anche all’Europa. Una convinzione che il tecnico ha fatto trapelare in diverse circostanze e del resto, non più tardi di mercoledì sera dopo il prestigioso pareggio di Milano contro l’Inter, il tecnico bresciano ha spiegato di volere restare.