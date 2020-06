De Zerbi, niente Fiorentina… almeno per un’altra stagione. Il tecnico rinnova col Sassuolo

Ancora un anno insieme. Il Sassuolo e il tecnico Roberto De Zerbi vanno avanti fino al 2021. Dopo le dichiarazioni dell’allenatore di voler proseguire la sua avventura in neroverde, adesso come riporta Tuttomercatoweb.com c’è anche l’accordo per il rinnovo annuale di contratto. Per la Fiorentina, da tempo interessata alle idee del bresciano, un tecnico da depennare dalla lista dei papabili.