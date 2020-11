De Paul, anche oggi avversario. Ma a gennaio non è escluso un nuovo assalto

Oggi la Fiorentina se lo ritroverà – nuovamente – dall’altra parte della barricata, ma dopo un anno e mezzo di inseguimenti Rodrigo De Paul è ancora oggetto del desiderio degli uomini mercato viola. Nonostante le smentite di rito sull’interesse per l’argentino, è lui la pedina giusta sui cui puntare ma anche quest’anno è rimasto in Friuli, visto che i Pozzo hanno resistito alle sirene arrivate dall’Italia e dall’estero chiedendo cifre impossibili. Ma – come scrive La Nazione – non è escluso che a gennaio la Fiorentina non possa tornare alla carica bussando alla porta bianconera con molti denari. Oggi invece la testa è tutta sul match della Dacia Arena.

LA PROBABILE FORMAZIONE: KOUAME’-CUTRONE TANDEM D’ATTACCO. TORNANO CACERES E BARRECA