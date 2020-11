Probabile formazione: Kouamé-Cutrone tandem d’attacco. Tornano Caceres e Borja Valero

Turnover sì, ma nemmeno troppo. Le assenze di Bonaventura, Ribery e Callejon costringono Cesare Prandelli a cambiare qualcosa per Udine, ma i giocatori a rifiatare non saranno molti. Il portiere di coppa sarà Terracciano, mentre in difesa si va verso la conferma della linea a quattro: torna Caceres, conferma per Milenkovic e Pezzella, Barreca farà rifiatare quasi sicuramente Biraghi: resta da capire chi agirà sulla destra come terzino bloccato, con l’uruguaiano più avanti del serbo secondo i quotidiani. A centrocampo nessun dubbio: Borja Valero, Pulgar e Amrabat giocheranno in mezzo al campo, con il cileno che agirà in posizione di regista. Davanti il tandem Kouamé-Cutrone, con Castrovilli ad agire come trequartista del 4-3-1-2.

