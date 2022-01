De Magistris: “Per la società soldi più importanti del progetto sportivo”

L'amarezza e la delusione di De Magistris, che sul caso Vlahovic non "perdona" al 100% la società

Per parlare dell'addio di Vlahovic, sulla Gazzetta dello Sport troviamo un'intervista all'ex campione di pallanuoto e tifoso viola Gianni De Magistris. "Bella botta - dichiara - ma la società non doveva fidarsi". Secondo una delle leggende dello sport fiorentino il serbo ha giocato con i sentimenti dei tifosi, che a suon di gol hanno messo la testa sotto la sabbia, ma allo stesso tempo la società non ha pensato troppo all'aspetto sportivo: "La società è stata brava a ottenere il massimo, ma non si è pensato al dopo, al progetto. Se non sono più importanti i soldi i risultati sportivi devono portare ad andare avanti anche fino a fine contratto".