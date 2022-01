Capello: “Italiano ha le idee molto chiare. Addio Vlahovic? Mi ha sorpreso”

Fabio Capello ha parlato dell'addio di Vlahovic e delle grandi qualità di Vincenzo Italiano da allenatore per il lavoro che sta svolgendo

Sulla rabbia dei tifosi viola: "Beh, chiedono a Vlahovic se preferiva stare lì o andare a Torino. Il mercato è questo. Io sono già contento che un giocatore così sia rimasto in Italia. Non ci credevo molto. Evidentemente da noi ci sono ancora o ci sono di nuovo club con l'appeal giusto".

Poi su Vincenzo Italiano: "Italiano è riuscito a trasmettere spirito e stile di gioco. Molto bravo, in questo. Vlahovic tuttavia ci metteva del suo. Probabilmente bisognerà giocare in maniera diversa, d'ora in avanti. Mi sembra in ogni caso che il tecnico abbia le idee molto chiare".