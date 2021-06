De la Vega e gli altri hermanos: con Burdisso il tango del mercato

Burdisso è sbarcato a Firenze per intraprendere la propria avventura con la dirigenza della Fiorentina, con sé un taccuino ricco di nomi

La Nazione si concentra stamani sui tanti profili argentini che piacciono alla Fiorentina. L'arrivo in città di Burdisso sposta l'attenzione verso il mercato sudamericano, in particolare verso i talenti suoi connazionali. Primo fra tutti Pedro De La Vega (SCHEDA), o come Marcelo Alexis Weigandt (SCHEDA). Argentini che giocano in patria, rispettivamente nel Lanus e nel Boca. Gattuso ha visionato di persona De La Vega, in un Danimarca-Argentina Under 23. Esterno di piede destro, può giocare anche sulla corsia mancina. Resta da valutare l'adattabilità al calcio europeo, ma i presupposti sembrano esserci. Weigandt non è da meno, visto e considerato che Burdisso ha seguito da vicino la sua crescita con il Boca Juniors. Un terzino di piede destro, perfetto per la linea a quattro.