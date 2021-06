Burdisso sbarca a Firenze: al lavoro per una Fiorentina sudamericana

Ecco i giovani sudamericani sulla lista di Burdisso

Ieri pomeriggio Nicolas Burdisso è sbarcato a Firenze . L'ex difensore di Inter, operativo dal primo luglio, ha incontrato Daniele Pradè, col quale lavorerà sul mercato, e Joe Barone. Alla Fiorentina porterà in dote l'esperienza fatta nei 12 mesi al Boca Juniors, quando ha messo insieme cessioni per un ammontare di oltre 70 milioni di dollari.

I nomi sulla lista di Burdisso è lunga, scrive il Corriere dello Sport. Il primo argentino visionato è Nicolas Gonzalez, esterno d'attacco di 23 anni (SCHEDA), per il quale si sta lavorando per ridimensionare la richiesta mostre dello Stoccarda (27-28 milioni). Poi ci sono Pedro De La Vega (20 anni) di proprietà del Lanus (contratto fino al 2023) sul quale è molto forte l'interesse del Norwich (SCHEDA). A centrocampo attenzione a Nicolas De La Cruz (extracomunitario, SCHEDA). Nessun contatto diretto con i Millionarios con cui l'uruguaiano è legato da un contratto fino al 2022, ma al momento opportuno si saprebbe eventualmente come affondare.