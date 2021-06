Burdisso è a Firenze, inizia la sua avventura da dirigente viola

Il dirigente argentino ha incontrato Pradè e Barone, a breve l'ufficialità del suo ingresso nella dirigenza viola

Inizia ufficialmente l’era di Nicolas Burdisso alla Fiorentina. L'argentino è oggi a Firenze dove ha incontrato Barone e Pradè, a cui si affiancherà presto per lavorare al mercato dei viola. Una grande carriera da difensore (in Italia con le maglia di Roma e Inter), Burdisso ha già maturato esperienza come direttore sportivo al Boca Juniors. Manca dunque solo l'ufficialità per l'inizio del suo lavoro alla Fiorentina. E intanto, guarda caso, spunta il nome di un giocatore del River Plate...