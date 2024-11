De Gea, sui social i rimpianti dello United. I tifosi: “David, torna a casa”

De Gea domina con la Fiorentina e in casa Manchester United i rimpianti aumentano

David De Gea, dopo la straordinaria prestazione contro il Milan, ha riacceso l'interesse su di lui anche all'estero, in particolare a Manchester, dove molti tifosi dello United non hanno ancora accettato il suo addio nell'estate 2023. La decisione di separarsi fu voluta dal tecnico Ten Hag, che preferì puntare su Onana. De Gea, pur soffrendo la separazione, si è dedicato al suo nuovo percorso senza mancare di esprimere, in rare occasioni, una certa amarezza verso le difficoltà del club inglese.