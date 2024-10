De Gea, il custode della porta… e del Viola Park. I segreti dello spagnolo

David De Gea ha fatto impazzire tutta Firenze dopo i due rigori parati al Milan. Una serata incredibile per lui, che dopo 12 anni allo United, e un anno di inattività, ha scelto Firenze per ripartire. De Gea come scrive Tuttosport inoltre, non è solo un affidabile custode della porta viola. Ma lo è anche del Viola Park, dato che lo spagnolo vive momentaneamente proprio nel centro sportivo. La sua famiglia, composta dalla moglie Edurne e dalla figlia Yanal sono rimaste a Madrid. Così De Gea al Viola Park può curare la propria alimentazione, imparare l'italiano e calarsi al meglio nell'ambiente fiorentino. Sui social i compagni lo hanno eletto a beniamino, e tanti suoi ex compagni dello United hanno commentato il suo ultimo post. La Fiorentina ha scritto: c'è un altro David in città. Il popolo viola ha trovato un nuovo idolo