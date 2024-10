De Gea e Adli regalano serenità a Palladino e a tutto l’ambiente viola

David De Gea e Yacine Adli si sono confermati protagonisti decisivi nella vittoria della Fiorentina contro il Milan. De Gea, già eroico nei rigori contro l'Akademia Puskas che avevano garantito l'accesso alla Conference League, ha parato due rigori cruciali, mentre Adli ha segnato un bel gol contro i suoi ex compagni, pur non esultando per rispetto.