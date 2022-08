Dazn, giornata in down: le scuse della piattaforma e le soluzioni alternative

Giornata da incubo quella di ieri per la piattaforma Dazn. Problemi di accesso che sono iniziati dalle partite del pomeriggio, fino ad arrivare a quelle serali. "Se stai riscontrando dei problemi di accesso, utilizza il link nelle nostre storie Instagram", questa la soluzione momentanea proposta agli utenti per non far perdere loro la diretta della Serie A.