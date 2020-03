D’Aversa: “Parma-SPAL? Il sistema non è stato compatto. Troppi morti per ripartire”

L’allenatore del Parma, Roberto D’Aversa, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in edicola stamani. Vi riportiamo alcune delle sue dichiarazioni:

Preferirei dimenticare Parma-SPAL, ma non per la sconfitta. Il sistema calcio, del quale faccio parte, in quell’occasione non ha dato una dimostrazione di compattezza. Si gioca, poi si ritarda, poi si ritarda ancora, telefonate negli spogliatoi… Vabbè, lasciamo stare: non è il caso di fare polemiche. Si deve pensare alla ripartenza, eppure non so come sia possibile: si sta azzerando una generazione, quella degli anziani, che ci ha insegnato a vivere. Io, al calcio, adesso non riesco proprio a pensarci. Sul taglio degli stipendi dico che si debba parlarne, si debba cercare un compromesso tra tutti. Ognuno deve giocare il proprio ruolo”.

