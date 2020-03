Boateng: “In viola mai visto il vero Prince, ma ho aiutato i giovani. Se tornassi a Firenze…”

Kevin Prince Boateng, in prestito dalla Fiorentina al Besiktas, è intervenuto a Casa Sky Sport in collegamento video, èarlando anche della sua esperienza in viola:

Se tornerei a Firenze? Non so, di sicuro sono vicino a loro in questa circostanza, parlo con loro, ho parlato con Vlahovic. Comunque non hanno visto il vero Boateng; sono arrivato con molti stimoli, volevo far vedere tanto. Se avessi la possibilità di tornare vorrei veramente spaccare tutto, perché quella è la piazza giusta. Da fuori non si vedono tante cose, i miei rapporti con i giovani hanno aiutato, io vedevo che hanno potenziale e futuro e mi sono messo a loro disposizione. Ma non sbandiero questa cosa per avere più tifosi. A Firenze, anche se le cose non sono andate nel migliore dei modi, ho sentito tanto affetto.

In quel Lecce-Milan 3-4 ero in panchina dopo alcune critiche, nel riscaldamento Aquilani mi diceva che ci voleva un miracolo, io gli ho risposto “ci penso io”. Alla fine abbiamo vinto, mi ha detto che ero un pazzo…