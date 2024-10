Davanti tocca a Beltran. Dietro regna l’emergenza

In difesa, Kayode e Biraghi saranno adattati come centrali in una linea a tre, con il debuttante Moreno al centro, pronto a giocare davanti a Terracciano, il quale sarà il portiere per la competizione. La formazione titolare contro i New Saints prevede Ikoné e Sottil (già confermato dal tecnico) a supporto di Beltran in attacco. In mediana, si attende di vedere Dodo e Parisi sulle fasce, mentre al centro si profila un ballottaggio tra Richardson, Bove e Mandragora accanto a Adli. Lo riporta la Nazione.