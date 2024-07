Dallinga gol e continuità, ma il Tolosa fa muro. Lucca il piano b

Il sogno della Fiorentina resta Dallinga, con il Tolosa che non abbassa le richieste. Mentre Lucca è l'alternativa

Moise Kean potrebbe non essere l'unico innesto offensivo della Fiorentina. Secondo La Gazzetta Dello Sport infatti Pradè e Goretti starebbero seguendo l'attaccante del Tolosa Dallinga. L'olandese è reduce da 2 stagioni con 19 gol ciascuna, e per questo il club francese continua a chiedere 25 milioni. La sua continuità sottoporta piace ai viola, ma la cifra da spendere meno. L'alternativa è Lucca dell'Udinese per il quale i friulani attendono un'offerta da 15 milioni, altrimenti si terranno volentieri l'ex Pisa. La Fiorentina lo valuta sui 12 milioni