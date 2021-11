Dall’infermeria: Nico, la speranza è il Milan. Drago migliora, Kokorin meno

Ultimi aggiornamenti sui giocatori ai box

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina fa il punto sugli acciaccati in casa Fiorentina. Nico Gonzalez è ancora positivo, si tratta di una notizia dal sapore agrodolce. L'argentino rimarrà, chiaramente, fuori fino a che non si sarà negativizzato me resterà a Firenze evitando trasferimenti intercontinentali in questi giorni. L'ex Stoccarda continua ad allenarsi a casa con programmi personalizzati. La speranza, sua e di tutta la squadra, è di riuscire ad averlo a disposizione sabato 20, quando al Franchi arriverà il Milan. Capitolo lungodegenti: continuano ad allenarsi a parte sia Dragowski che Kokorin. Tuttavia, se per il polacco è verosimile un rientro, anche per lui, con il Diavolo, per il russo sembra essere sempre più difficile.