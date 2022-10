Dalle stalle alle stelle, ma i gol dei più criticati non bastano a sorridere

Ikoné che indovina l'angolo, Cabral che non sbaglia, Jovic che fa esplodere il Franchi in mezza rovesciata al 90': il Corriere Fiorentino esalta la serata dei giocatori più attesi e criticati in casa viola, che non è bastata a vincere contro l'Inter. Una partita pazza che ha visto sbloccarsi i due acquisti di gennaio, che non segnavano da una vita, e che sembrava davvero ripresa, fin quando non è arrivata la doccia fredda firmata Mkhitaryan. I tre protagonisti si sono tolti qualche sassolino dalle scarpe, ma la Fiorentina non si è tolta la soddisfazione di fare punti.