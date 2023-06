Dalle Dolomiti al Viola Park: la tradizione del ritiro è finita

"Sarà un’estate particolare per la squadra, con il ritiro svolto in sede a Bagno a Ripoli, ma sarà un’estate speciale e unica anche per i tifosi. Dopo anni di montagna, da Folgaria a Castelrotto, da Cortina a Moena, tappa degli ultimi dieci anni del luglio viola, per la prima volta anche i supporters si dovranno attrezzare per vivere una prima parte di stagione con la squadra a Firenze e non nelle varie località delle Dolomiti. Anche nelle annate più difficili delle contestazioni la Val di Fassa era infatti diventata un appuntamento fisso, una data da cerchiare in rosso sul calendario per vivere delle vacanze all’insegna della Fiorentina: negli anni migliaia di tifosi univano la fede viola con la passione per il fresco e chi mordi e fuggi in un week end, chi per la prima amichevole, chi per tutte e due le settimane in tanti facevano di tutto per essere presenti. Il ritiro era un modo per vedere gli allenamenti, incontrare da vicino i calciatori, ottenere autografi e selfie mentre passeggiavano la sera per la città o mentre uscivano dalla crioterapia nel fiume Avisio. Insomma, uno dei pochi momenti in cui rompere le barriere che il tritacarne del calcio moderno ha inflitto, tra partite ogni tre giorni e centri sportivi sempre più blindati. E così alla notizia della mancata prosecuzione del ritiro in Val di Fassa, con conseguente scelta per Bagno a Ripoli, in tanti si sono chiesti se la liturgia di inizio anno sarà mantenuta. La società dal canto suo ha sempre garantito che la decisione di rimanere in loco prima di una mini tournée in Europa aveva proprio l’obiettivo di abbracciare quanti più tifosi possibili e dalle promesse si sta passando ai fatti: il Viola Park da inizio luglio infatti non accoglierà soltanto la squadra, con campi e strutture ultimate per il ritiro, ma sarà pronto anche per ricevere i tifosi".