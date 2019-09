Dalle 7 alle 17: Pedro, la prima giornata viola. Ma torna subito in Brasile

Aeroporto Leonardo Da Vinci, Policlinico Gemelli, Villa Stuart. Le visite mediche, lo strano incrocio tra neo-viola ed ex viola con Kalinic, che va alla Roma. Alle 15,30 il via libera e la firma sul contratto. Ma per quale motivo a Roma? Questioni di praticità: come vi avevamo anticipato ieri, Pedro è tornato subito in Brasile, dove compilerà la documentazione burocratica che gli permetterà di soggiornare e lavorare in Italia. Giovedì o al massimo venerdì Pedro è atteso dal terzo volo intercontinentale in pochi giorni, per raggiungere – stavolta definitivamente – la sua nuova città, Firenze. Ci sarà da lavorare per recuperare la miglior condizione, dopo un fastidioso infortunio, ma la Juventus è alla portata, e Pedro sarà pronto per esordire con la Fiorentina.