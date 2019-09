Pedro, rientro in Brasile prima di arrivare a Firenze. Il motivo

Adesso è ufficiale: Pedro è un nuovo giocatore della Fiorentina. L’attaccante brasiliano classe ’97 ha firmato dopo aver superato l’iter delle visite mediche, anche se probabilmente avrà bisogno di qualche giorno per smaltire il lieve infortunio muscolare (LEGGI QUI). Il giocatore ha trascorso la giornata a Roma ma non arriverà subito a Firenze. Il motivo è prettamente burocratico, perchè dopo essere partito dal Brasile in fretta e furia, Pedro vuol tornare a casa per sistemare le ultime cose e definire le pratiche burocratiche relative al visto. Nei prossimi giorni potrà finalmente prendere confidenza con la sua nuova casa e l’ambiente viola.

