Pedro infortunato? Dopo la sosta sarà a disposizione di Montella

Un problema muscolare, ma “solo” un incidente di percorso dopo i postumi del crociato rotto un anno fa. Dopo la sosta, Pedro sarà con tutta probabilità a disposizione di Vincenzo Montella. L’attaccante brasiliano, che domani sarà in Italia per firmare con la Fiorentina (LEGGI QUI) si era fatto male il 13 agosto dopo la partita contro l’Atletico Mineiro nella quale è rimasto in campo per un tempo: una lesione tra 1° e 2° grado alla coscia sinistra, che significano 3/4 settimane di stop. Un k.o. fisiologico, che spesso capita a chi si fa male al ginocchio.

“Rottura del crociato anteriore sinistro” era stata la diagnosi l’agosto scorso. Poi il faticoso e lungo recupero prima di tornare a fine aprile. Una Copa America da potenziale protagonista che svanisce, i gol che ritornano insieme ai guai muscolari. Ma nonostante tutto la Fiorentina ha puntato sul suo immenso potenziale, che tra poco vedremo con la maglia viola…