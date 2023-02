Dalla Serbia con furore: Jovic o Vlahovic, le due speranze di ACF e Juventus

La Nazione si sofferma su Luka Jovic e Dusan Vlahovic. I due si sfideranno domenica, pronti per decidere la gara a suon di gol. I due sono connazionali, amici, colleghi. Il primo, classe 1997, cresciuto nella Stella Rossa, è arrivato a Firenze proprio nella scia di Dusan. Ragazzo classe 2000, sbocciato nell’Ofk Belgrado e poi volato alto con la maglia del Partizan di Belgrado, Vlahovic, proprio come Jovic sta cercando di risalire in fretta la china di un periodo no troppo lungo. Vlahovic ritroverà la Fiorentina e proprio con la Fiorentina punterà a rimettersi sulle spalle il rilancio della squadra bianconera. Allegri punta tutto (e forte) su di lui, proprio come Italiano nei confronti di Jovic, dal quale dopo mesi di attesa e di saliscendi di rendimento, si augura di ottenere, vedere e sfruttare il potenziale utile e decisivo per far rialzare la Fiorentina.