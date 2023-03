Dalla scoperta di Lewandowski alla stella Ishak: ecco il Lech Poznan

La Nazione si sofferma sull'avversario della Fiorentina. Il Lech Poznan viene da un percorso europeo non di grande livello, con squadre di basso blasone. La squadra polacca viene ricordata spesso per aver lanciato nel calcio che conta un certo Robert Lewandowski. In panchina c’è il cinquantasettenne John Van Den Brom, che è stato un difensore in Olanda (ha giocato anche nell’Ajax) prima di fare l’allenatore: nel suo curriculum parecchi Paesi Bassi e una recente ’puntata’ in Arabia Saudita alla guida del Al-Taawoun. Il Lech gioca abitualmente con il modulo 4-2-3-1, ma l’assetto è solo un riferimento perché la difesa può variare anche a 3.L’età media è poco superiore ai 25 anni, la stella un poco più stagionata è lo svedese Mikael Ishak, centravanti di trent’anni che fin qui ha segnato un gol ogni due partite (10 reti in campionato, ma addirittura 19 considerando tutte le competizioni). Quand’era poco più che ventenne, Ishak transitò nel Parma per essere girato in prestito al Crotone in serie B (23 presenze, 4 reti). Insomma, da noi poco più di una meteora. Da tenere d’occhio anche Michal Skoras, 23 anni, che ha messo a segno 6 reti in campionato e 7 in Conference.