Dalla Sampdoria alla Cremonese: così la Fiorentina ha raggiunto la finale

La Fiorentina batte i granata 2 a 1 e vola in semifinale dove incontra la sorpresa Cremonese. La superiorità è netta. Basta il 2 a 0 dell'andata per decidere il match e far volare la squadra di Italiano a Roma. Stasera, si scriverà l'ultimo...

La Nazione ripercorre il percorso della Fiorentina in Coppa Italia. Il cammino che ha portato la Fiorentina a Roma è iniziato il 12 gennaio al Franchi contro la Sampdoria. La squadra viola, settima classificata la scorso anno, è entrata in scena in Coppa Italia da testa di serie agli Ottavi di Finale. La gara finisce 1 a 0. Al Quarto di finale contro il Torino, che a sorpresa nel frattempo ha fatto secco il Milan a San Siro. Quello contro i granata è un doppio incrocio tra coppa e campionato che va in scena tra il 21 gennaio e l’1 febbraio. La Fiorentina batte i granata 2 a 1 e vola in semifinale dove incontra la sorpresa Cremonese. La superiorità è netta. Basta il 2 a 0 dell'andata per decidere il match e far volare la squadra di Italiano a Roma. Stasera, si scriverà l'ultimo capitolo di questo cammino.