Dalla Lazio all’Atalanta: le tre settimane che hanno ribaltato il mondo viola

Lo strappo di Vlahovic, il ko al Franchi contro la Lazio: in poche settimane dal momento più buio della stagione alla riscossa in Coppa e in campionato

Redazione VN

"Fiorentina, il mondo ribaltato": titola così Repubblica Firenze che si concentra sul momento positivo della squadra viola. Riportiamo una parte dell'articolo che potete trovare integralmente nel quotidiano in edicola:

"Le tre settimane che hanno cambiato storia e destino della Fiorentina. Dalla cessione di Dusan Vlahovic alla Juventus al doppio trionfo nel giro di dieci giorni con l’Atalanta che ha restituito una Fiorentina capace di sognare sui due fronti nei quali è impegnata. In campionato, col ritorno nell’esclusivo club delle prime posizioni, e in Coppa Italia con la doppia semifinale proprio contro la Juventus che vedrà la settimana prossima il primo atto di una sfida che, oltre a certificare per la prima volta il ritorno al Franchi di Vlahovic da avversario, segnerà anche un crocevia cruciale per la stagione dei viola.

(...)

Sembra così lontano quel 28 gennaio, quando il serbo firmava il nuovo contratto coi bianconeri. Pochi giorni più tardi, il 5 febbraio, la Fiorentina nel suo stadio incappava in una sconfitta dolorosa contro la Lazio. Un netto ko ( 0- 3) contro una diretta concorrente per l’Europa e la paura di aver smarrito, in un colpo solo, entusiasmo e motivazioni. Momenti complicati per tutti".