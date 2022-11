Dalla Cremonese alla Salernitana, Jovic vuole chiudere il cerchio al Franchi

Chiudere il cerchio

Tre mesi dopo invece i gol, per quanto pesanti per la risalita della Fiorentina in campionato e per il passaggio di turno in Coppa, sono state assorbite dal tifo in maniera diversa, con la felicità mista alla rabbia per quei gesti polemici verso il pubblico. Il tutto, unito a delle dichiarazioni fatte a un portale serbo e poi rettificate, hanno reso Jovic un attaccante amato perché segna ma criticato per gli atteggiamenti. Una rete stasera servirebbe per chiudere il cerchio nel modo migliore prima della sosta.