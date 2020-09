Dalbert rimane a Firenze, ma senza accordo: il brasiliano in attesa di novità

Biraghi è della Fiorentina (CLICCA per la panoramica sul mercato dell’esterno italiano), Dalbert dell’Inter. Nonostante non sia stato trovato l’accordo tra le due società, il brasiliano è a Firenze in attesa di novità, e fonti a lui vicine negano la possibilità di un passaggio in Turchia, al Basaksehir, come si era vociferato nei giorni scorsi. La permanenza in viola, chiude La Nazione, è la soluzione più gradita al giocatore, dato che conosce modulo e allenatore.