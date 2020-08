VN – Biraghi potrebbe restare, ma con adeguamento del contratto. Attenzione alla Roma: la situazione

Cristiano Biraghi è tornato alla Fiorentina dopo la stagione disputata all’Inter. La permanenza a Firenze del terzino sinistro, però, tutt’altro che certa. Mercoledì è previsto un incontro tra l’agente del giocatore, Mario Giuffredi, e la dirigenza gigliata per fare il punto della situazione. Al momento, come raccolto da violanews.com, ci sono tre opzioni.

Permanenza a Firenze

Biraghi potrebbe restare in riva all’Arno, ma, come detto dal suo procuratore la settimana scorsa, il contratto dovrà essere rivisto perché alla Fiorentina guadagna 900mila più bonus, mentre all’Inter l’ingaggio era di 1,8 milioni. In caso di permanenza si dovrà arrivare sui 2 milioni circa.

Opzione giallorossa

Seconda via: attenzione alla Roma. Non è da escludere uno scambio con Leonardo Spinazzola (SCHEDA), ma non c’è ancora una trattativa con il club giallorosso a causa del passaggio di proprietà da James Pallotta a Dan Friedkin. Situazione in stand-by.

La Liga

La terza strada porta in Spagna. Il Villareal, infatti, lo ha richiesto, ma la priorità di Biraghi è restare in Italia dove avrebbe la possibilità di giocare con continuità, aspetto da non sottovalutare visto che mira a giocare gli Europei dell’estate 2021.

