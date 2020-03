Dalbert, messaggio a Commisso: “A Firenze sto bene, la Fiorentina ha obiettivi ambiziosi”

Su La Gazzetta dello Sport troviamo un’intervista all’esterno viola Dalbert: “«Il presidente Commisso è fantastico, l’ho detto sin dal primo giorno. Lui è come un padre per noi, ci fa sentire sempre la sua vicinanza poi è una persona dal cuore grande e l’ha dimostrato anche in questo caso. A Firenze sto bene, mi piace la città e la società ha obiettivi ambiziosi. Il presidente Commisso ha già fatto grandi investimenti. Chiesa e Castrovilli? Eccezionali, è un piacere averli in squadra, sono un valore aggiunto. Ribery ha insegnato a tutti noi cosa vuol dire essere un fenomeno dentro e fuori dal campo». POI PARLA ANCHE DI IDOLO E DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS