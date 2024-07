Dal Viola Park a Preston: Palladino è soddisfatto della tournée inglese

"Passare dal Viola Park di Bagno a Ripoli al centro sportivo di Lea and Cottam, zona nord ovest di Preston, e cercare di ricreare le stesse condizioni per proseguire in maniera ottimale la preparazione in vista della prossima stagione. Missione compiuta, almeno a giudicare dalla soddisfazione del tecnico Raffaele Palladino, del suo staff e di tutti coloro che hanno lavorato per mesi alla tournée in terra inglese. Le temperature si aggirano sui 15 gradi. Le nuvole si affacciano spesso, specie di pomeriggio. La pioggia non è un miraggio. La Fiorentina ha il proprio quartier generale a Preston, in un hotel immerso nel verde a dodici minuti in pullman dalla struttura dove di solito si allenano tre squadre del settore giovanile del Preston North End Fc. Uno dei club più antichi d’Inghilterra. Tre campi in erba naturale e in perfette condizioni: due a misure regolari, un terzo invece che viene usato dai viola per svolgere la parte atletica e il fondo. Tutte le attrezzature sono fornite dal Preston: porte, porticine, sagome, ostacoli, coni, delimitatori. Nel silenzio di questo ambiente, tra le indicazioni di Palladino e le esultanze dei giocatori nella partitella, si possono udire anche due ronzii. Sono i droni dello staff tecnico, in azione sopra le aree di maggiore interesse: hanno delle telecamere, riprendono i movimenti dei viola tra un’esercitazione e l’altra. Ampiezza, profondità di gioco, fase difensiva e offensiva. I droni riprendono tutto e poi, in un momento successivo, lo staff insieme a Palladino analizza quel che sta funzionando e gli aspetti sui quali continuare a lavorare".