Dal Twente al Braga, un girone dopo la Conference può aiutare

La Coppa come carburante per il campionato. Questo deve essere la partita di Braga per la viola. Repubblica fa il punto sul match di oggi contro l'Empoli. In Europa abbiamo visto una super Fiorentina. In grado di essere cinica, e di non subire gol. Cose mai viste in campionato. La Fiorentina deve vincere anche per la classifica. Il margine di 7 punti è buono. Ma la squadra di Italiano deve tornare ad alzare i ritmi. All'andata si giocò prima del preliminare col Twente. Una gara che portò via moltissime energie alla viola, oggi la Conference potrebbe avere l'effetto opposto. Davanti scalpitano sia Jovic che Cabral, con il serbo favorito. Con il risultato del ritorno blindato Italiano può chiedere uno sforzo in più ai titolari. In più ci sarà la curva Fiesole, che tornerà con gli striscioni dopo un po' di settimane di assenza.