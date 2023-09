Dal mercato incompleto alle scelte di Italiano: ecco il KO di San Siro

Come sottolineato da La Repubblica, Italiano si è assunto subito la quasi totalità della responsabilità. Le scelte non sono state azzeccate. Pochissima rotazione, soltanto due elementi differenti rispetto agli undici che pochi giorni prima avevano battuto il Rapid Vienna al termine di una gara molto dispendiosa sotto il profilo fisico e mentale. Arthur in apnea, Dodò irriconoscibile, Mandragora e Bonaventura poco lucidi, Gonzalez a secco di benzina. Col senno di poi è tutto più facile ma alcune forze fresche ( vedi Kayode, Parisi, Duncan) avrebbero potuto aiutare a tenere alto il ritmo senza sgonfiarsi dopo venti minuti. Questione anche di motivazioni, una delle regole sacre di Italiano: la meritocrazia, dall’allenamento alla partita. Ok l’addio di Amrabat, ok i milioni sonanti dal mercato. Ma chi rompe il gioco quando ce n’è bisogno? Arthur, Mandragora, Bonaventura sono tutti giocatori che creano, che impostano, che inventano. Duncan può spezzare ma ha anche altre caratteristiche e funge meglio da interno. E poi? Infantino è offensivo, Barak anche. Il nuovo acquisto Maxime Lopez è il naturale sostituto di Arthur. Il dilemma rimane e non sarà di facile soluzione. Salvo un cambio di schieramento, che infoltisca la parte più interna del centrocampo ( come il ritorno al 4- 3- 3). Beltran e Nzola ancora a secco. Giusto cambiare tutto in attacco quando i gol non arrivano come vorresti. Perfetto pensare che Nzola sia l’uomo giusto al posto giusto. Perché il tridente offensivo è il suo habitat. Si piazza al centro, raccoglie i cross (e Biraghi è un maestro in questo), li converte in rete. La condizione però è ancora lontana dall’essere al top e gli zero gol messi a segno in questo inizio di stagione certo non aiutano. La rete, per un bomber, è tutto. Beltran è parso più in forma ma è un attaccante con caratteristiche differenti rispetto all’angolano e la comprensione di alcuni movimenti basilari del sistema di gioco di Italiano è soltanto agli inizi.