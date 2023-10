Dal mercato alla Lega: la nuova alleanza tra Commisso e Corsi

La Fiorentina quest’estate ha segnato una svolta storica, in questo senso. L’inaugurazione del Viola Park permette a Commisso e alla sua società di poter programmare il futuro tenendo conto di quelli che potrebbero essere i talenti che nel giro di qualche anno proveranno a salire in prima squadra. Dati alla mano infatti, l’Empoli risulta fin qui la terza società del campionato per minuti giocati da calciatori cresciuti nel proprio settore giovanile. Gli azzurri col 10,8% sono dietro soltanto ad Atalanta (21,9%) e Roma (11,9%). La Fiorentina è al nono posto con l’8,1% di minuti disputati dai giocatori che provengono dal proprio vivaio. Commisso vuol iniziare il suo modello sulla scia dei tanti giocatori toscani che già affollano il settore giovanile e la ritrovata amicizia con Corsi, presente nel giorno della grande inaugurazione del Viola Park, può essere uno spunto positivo in più lungo questo cammino. Un rapporto rinato anche sotto altri punti di vista. Sempre in tema di infrastrutture nei giorni in cui il sindaco di Firenze Dario Nardella annunciò che la Fiorentina avrebbe dovuto giocare due anni lontano dal Franchi per i lavori di restyling dello stadio, Corsi fu l’unico in ambito empolese a proporre lo spostamento dei viola al Castellani. E poi c’è la sinergia in Lega: Empoli e Fiorentina sono dalla stessa parte sul tema dei diritti tv, nell’elezione del presidente Casini, candidato della Fiorentina, il voto dell’Empoli fu determinante, mentre a favorire la nomina di Rebecca Corsi come consigliera di Lega lo scorso dicembre contribuì anche la Fiorentina".