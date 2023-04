Dal “fate ridere” all’esodo viola: la Fiorentina ritrova il feeling con i tifosi

Il Corriere Fiorentino si sofferma nuovamente sui tifosi della Fiorentina. Dal «fate ridere» mal digerito dal tecnico dopo la sconfitta con il Bologna, passando per il confronto tra il dg Barone e un tifoso fuori dallo stadio a margine del pari con l’Empoli, i risultati positivi hanno restituito alla piazza la voglia di star vicino alla propria squadra, tanto più nel corso di una seconda parte di stagione che potrebbe regalare la vittoria di un trofeo a distanza di oltre 20 anni dall’ultimo trionfo in Coppa Italia. Qualcosa è cambiato, anche grazie a ciò che succede in campo. Adesso la Fiorentina ha un gran numero di seguaci al suo fianco con cui gira tutta l'Italia e non solo. Infatti, il tifo organizzato si sta già organizzando anche per la prossima trasferta europea, con un volo charter per Poznan, dove i viola affronteranno i polacchi del Lech.