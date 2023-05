Dal “Fate ridere” alla commozione di Commisso: la rincorsa nasce da lontano

I quotidiani in edicola oggi dedicano spazio alla grande gioia di Rocco Commisso al rientro della Fiorentina da Basilea dopo la conquista della finale di Conference League contro il West Ham: sembra passata una vita, scrive La Nazione, da quando il presidente viola (sostenuto anche dal dg Joe Barone) difese a spada tratta Vincenzo Italiano dopo la sconfitta contro il Bologna. Certo, anche Rocco ha i suoi spigoli (anche acuti), ma non toccate chi lavora per lui, nella sua azienda e nello sport. L'ascesa di Italiano, appena 6 anni fa all'Arzignano Valchiampo in Serie D, è vertiginosa e quest'anno il tecnico ha dovuto imparare a parametrare la rosa a disposizione per un triplo impegno che ha inevitabilmente sottratto risorse ed energie. Con anche giocatori complicati da gestire e recuperare, uno su tutti Jovic: uno che non è dentro il progetto non si procura 4 occasioni in una semifinale europea. Luka poteva sembrarlo dopo lo scivolone social, ma così non è stato. Il Corriere Fiorentino scrive che adesso ci dobbiamo aspettare una rotazione quasi totale contro il Torino, ma a questo punto poco importa. Cinque partite per coronare un viaggio incredibile.