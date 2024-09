Dal campo al mercato: quante sfide fra Atalanta e Fiorentina

Insomma in campo non mancheranno gli intrecci dopo un’estate di trattative portate avanti in parallelo, tanto più alla luce del duello tra le punte, Kean e Retegui, che si prolungherà dopo esser stati entrambi in Nazionale per la Nations League. Se l’italo argentino era stata una delle prime idee di mercato della squadra mercato viola, poi raffreddata dalla valutazione del Genoa di oltre 30 milioni, è stato per via dell’infortunio di Scamacca che l’Atalanta ha deciso di puntare forte su Retegui, dopo che la Fiorentina aveva scommesso su Kean per risolvere l’annoso problema dell’attacco.