Dal caffè con Piatek al dente di Torreira: Rosati è il cuore dello spogliatoio viola

Leader, uomo gruppo, punto di riferimento per i più giovani (e non solo): tutto gira attorno al portiere

" Antonio è il cuore del gruppo che Italiano ha rimodellato con orgoglio e con una mentalità unica . E poi lui, i segreti del gruppo, che più volte ha definitivo «fantastico», ha scelto di portarli fuori dalle mura dello spogliatoio. Perché è bello e giusto che si sappia in giro che aria tira in casa Fiorentina".

Così La Nazione parla di Rosati, terzo portiere viola e autentico leader dello spogliatoio, citando alcuni episodi divertenti divenuti celebri: dal dente 'scurito' per fare compagnia a Torreira al caffè per Piatek che segna, tutti pubblicati sul suo profilo Instagram. Al centro della Fiorentina c'è Rosati, che in campo non si vede ma in quei 90' distribuisce sensazioni, incoraggiamenti e poi ti aspetta fuori per un abbraccio o un sorriso.