Dainelli: “Fiorentina, attenta a Zurkowski. Vlahovic? Non basta un difensore”

L'ex difensore e dirigente viola parla del derby di domani: "Sono due squadre con un'identità definita. Pinamonti mi piace"

Dario Dainelli è un doppio ex di Empoli-Fiorentina: in azzurro ha militato a livello di settore giovanile mentre a Firenze ha scritto pagine importanti diventando anche capitano e poi dirigente, prima dell'addio in estate . Così ha parlato al Tirreno di oggi:

"Sono due squadre che giocano bene, hanno un'identità ben definita. Tra gli azzurri mi piace molto Pinamonti, ha qualità e forza fisica. Secondo me un elemento determinante potranno essere gli inserimenti da centrocampo, soprattutto con Zurkowski che sta facendo molto bene in questo fondamentale. Vlahovic? Ho avuto la fortuna di averlo vicino per due anni a Firenze. Standogli accanto ho potuto notare la sua grande determinazione e il suo sinistro fenomenale. Non è facile da tenere, sarà fondamentale il lavoro di tutto il reparto. I difensori dell'Empoli si dovranno dare una mano per coprire gli errori dei compagni e non lasciarselo sfuggire".