Dainelli: “Difficile fermare Vlahovic, ma il gioco viola può far male alla Juve”

Il parere dell'ex capitano in vista del big match di domani

E' la vigilia di Fiorentina-Juventus , semifinale d'andata di Coppa Italia. In vista della sfida di domani, il Corriere Fiorentino ha intervistato l'ex viola Dario Dainelli, sabato allo stadio Castellani a vedere Empoli-Juventus. "Vlahovic è un fenomeno, ma la Fiorentina può far male alla Juventus", dice l'ex capitano.

"La Juve ha dimostrato di essere più compatta e di essere molto pericolosa nelle ripartenze. E poi ora ha Vlahovic che tiene palla, fa salire la squadra, attacca bene la profondità. Insomma, fa la differenza. Sono convinto che la Fiorentina di Italiano, dal punto di vista del gioco, può mettere in difficoltà questa Juventus. Poi è vero che in ogni partita possono fare la differenza gli episodi o i singoli. E in questo la Juve può dire la sua.