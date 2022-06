Dai “nuovi” ai vecchi, il rinnovo di Italiano piace a tutti. Il successo social

La Nazione si è messa a far la conta dei like viola al post del rinnovo di Italiano: spiccano i profili di Dodò e Jovic, i due rinforzi più vicini all'annuncio ufficiale, in particolare il secondo flirta da un bel po' di tempo con i contenuti viola sui social. La firma di Italiano è una garanzia per chi deve arrivare, ma anche per chi c'è già: ci sono i cuori di Terracciano, Martinez Quarta, Ikoné, Piatek, Odriozola, Igor, Amrabat, Maleh e tanti altri come il rientrante Kouame ed i giovani Bianco, Gentile, Toci e Distefano, pronti a salire a Moena in ritiro con la prima squadra.