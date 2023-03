Dai fischi agli applausi: la Fiorentina deve tornare a vincere al Franchi

Il Corriere dello Sport si sulla Fiorentina che non vince una gara di campionato in casa da quasi due mesi. Nico Gonzalez segna il rigore contro il Sassuolo e porta a casa la vittoria poi, in campionato, il Franchi non ha visto nessuna vittoria. A differenza della Coppa Italia dove la Fiorentina ha conquistato in casa la semifinale contro la Cremonese eliminando prima la Sampdoria agli ottavi e a seguire il Torino ai quarti, nonché aver sigillato il passaggio del turno in Conference League ai danni del Braga replicando la vittoria in Portogallo. Però in campionato la situazione è diversa e il Franchi deve tornare ad essere il fortino della Viola, per il bene di tutti.