Dai 5 gol in Coppa Italia allo 0-0 al Franchi: con il Napoli per riconfermarsi

Il Tirreno si sofferma sugli scontri passati tra la Fiorentina di Italiano e il Napoli di Spalletti. L'anno scorso la Fiorentina fu protagonista in Coppa Italia con un successo per 5-2 ai supplementari che costò al Napoli l'uscita agli ottavi, poi in campionato vincendo 3-2 con i gol di Gonzalez, Ikoné e Cabral. Nell'attuale stagione lo squadrone di Spalletti ha impattato al Franchi non andando oltre lo 0-0 (28 agosto) , una delle rare partite in cui fra Serie A e Champions Osimhen e soci sono rimasti all'asciutto. Adesso il Napoli è Campione d'Italia, ma la Fiorentina vuole provare a dare continuità agli scontri positivi con gli azzurri.