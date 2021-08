Da Zappacosta a…Berardi: sfida a tutto campo con la Dea di Gasperini

Dopo il duello per Zappacosta, vinto dall'Atalanta, lo stesso scenario potrebbe ripetersi con Berardi, seguito da Fiorentina e Dea

La sfida tra Fiorentina e Atalanta è già iniziata. Non in campo, con l'incontro fissato il prossimo 12 settembre, ma sul mercato. I due club da diverse settimane incrociano strategie ed obiettivi. In principio il "casus belli" ha coinvolto Davide Zappacosta, soffiato alla Fiorentina dalla Dea. Nelle ultime ore - scrive Repubblica Firenze - lo scenario sembra potersi ripetere con Domenico Berardi, in uscita dal Sassuolo. I neroverdi chiedono 35- 40 milioni, ma la cifra si può abbassare trattando. La Fiorentina conta sull’amicizia con Benassi e il gradimento al progetto viola. Operazione complicata nelle ultime ore dall’inserimento dell’Atalanta che ha proposto un prestito con obbligo. Oltre a mettere sul piatto qualcosa che i viola non possiedono: la possibilità di giocare la Champions. Entro la fine della settimana - chiosa il quotidiano - è attesa una risposta da parte del Sassuolo. Gli emiliani sperano di non doversi privare del proprio talento, ma vogliono in ogni caso cautelarsi.