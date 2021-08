VN – Berardi il sogno, Orsolini la pista più agevole. Priorità alla Fiorentina

Piste vive entrambe, ma quella che porta all'esterno del Bologna sembra più semplice

Come vi abbiamo raccontato a più riprese, il nome di Domenico Berardi resta il preferito a Firenze per la fascia destra. Come è ovvio che sia, però, la trattativa è tutt'altro che semplice, un po' per l'alta valutazione che ne fa il Sassuolo, un po' per la concorrenza di altri club. Ecco perché la società Viola continua a tenere viva anche la pista Orsolini. L'attaccante del Bologna gradisce la Fiorentina come destinazione e, nonostante alcuni contatti col Torino, ha dato preferenza al club toscano.