Da Zaniolo a Kean, alla Fiorentina servono 56 milioni. Tesoretto in arrivo?

Così, tanto per fare i conti in tasca alla Fiorentina , la chiave di lettura del mercato (quella appunto esclusivamente finanziaria) racconta una storia a sorpresa. Prezzi e cifre – rilevate dal sito degli affari del pallone, transfermarkt.com – dicono che se Pradè dovesse chiudere oggi quei cinque affari che radiomercato tratteggia accanto al simbolo della Fiorentina, sarebbe ampiamente ammortizzato, anzi, letteralmente dimezzato, grazie alla doppia cessione di Ikonè e Nzola. In sintesi: a fronte di 56 milioni spesi (o da spendere), corrisponderebbe un’entrata cash di 28 milioni. Vediamo nel dettaglio.

Acquistare a titolo definitivo Zaniolo dal Galatasaray – evidenzia transfermarkt – costa 20 milioni. Magari trattabili, magari, quindi, potrebbe bastarne anche qualcuno di meno, ma il prezzo, per ora è questo. Sei in meno (ovvero 14) di sicuro, sarebbero sufficienti, per staccare Kean dalla Juventus – appunto a titolo definitivo –, mentre, l’Udinese è pronta a liberare Lucca per 12 milioni. Dunque, Zaniolo, uomo di fantasia e i due attaccanti (Lucca e Kean), come prima rilettura degli affari in corso e con loro è giusto tenere vive anche le trattative accese nelle ultime 48 ore, ovvero Gaetano del Napoli (prezzo 6 milioni) e Oristanio dell’Inter (ex Cagliari), valutato 4 milioni.